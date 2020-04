Coronavírus: Sobe para 435 o número de mortes em Portugal

O número de mortes em Portugal pela Covid-19 subiu esta sexta-feira para os 435, tendo sido registadas 26 vítimas mortais nas últimas 24 horas - uma subida de 6,4% em relação aos números desta quinta-feira.O boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde indica também que foram confirmados 1.516 novos casos, subindo o total de infetados para 15.472 - um crescimento de 10,9% sobre os dados do dia anterior.

Dos infetados, 1.179 estavam internados - um aumento de seis em relação a esta quinta-feira -, 241 dos quais em unidades de cuidados intensivos, num aumento de 15 em relação ao dia anterior. Estão ainda registados 233 doentes recuperados, mais 28 que na quinta-feira.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até ao final do dia 17 de abril.





Número são "difíceis" e "todos os dias são diferentes"



Em conferência de imprensa, a secretária de Estado Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, afirmou que Portugal tem vindo a "ultrapassar adversidades, passo a passo". "Temos de continuar, é um esforço coletivo que não podemos abrandar", disse, agradecendo o esforço dos portugueses e dizendo que "estamos afastados para mais tarde estarmos juntos, o mais rapidamente possível".



A governante indicou ainda que a taxa de letalidade em Portugal é agora de 2,8%, com a percentagem a subir para os 10,5% em doentes com mais de 70 anos.