Nesta Páscoa os sinos tocam para uma aldeia fechada em casa

Onde no início do ano se viam afixados cartazes do Quim Barreiros, estrela maior da festa de Agosto deste ano, hoje vêem-se avisos sobre o coronavírus. Estão espalhados pela aldeia, nos portões e portas das ruas, outrora ponto de encontro dos vizinhos, que ali trocavam cumprimentos e dois dedos de conversa, atualmente vias desertas, sem vivalma. "As pessoas têm medo e fecham-se em casa. Parece que estamos na prisão", diz Isabel Costa de 53 anos, uma dos pouco mais de cem moradores da aldeia do Franco, do concelho de Mirandela.

Antes da pandemia ter alterado os modos de vida da povoação, desde logo com o fecho no início de março do restaurante Vera e Pedro, o epicentro da posta à mirandesa ao domingo, da Associação Cultural e dos cafés onde se discutia acerrimamente os assuntos de bola, como o Café Costa gerido por Isabel e pelo marido Alberto de 59 anos, a rotina era bem diferente. Dinis Vaz, outro dos moradores que passa os dias entre um olá da varanda aos vizinhos e dentro de casa com a mulher Anabela e com a televisão, lembra que antes da covid-19 podia contar com as visitas do filho Vítor, "que agora já cá não pode vir". E Paulo Esteves, agricultor de 47 anos, lamenta a falta de trabalho. Nos campos onde costumavam estar sete ou oito pessoas a podar a vinha, a semear as batatas e a limpar a lenha, tarefas da estação, explica, agora só podem estar uma ou duas pessoas. A situação preocupa-o, "já perdi rendimentos" e enquanto o vírus não passar, nada voltará a ser igual.

"É a fé que nos vai salvando"

Também Carla Carvalho viu a sua vida dar uma cambalhota com a chegada do coronavírus a Portugal. Francoense de nascença, mas a viver há vários anos na Sertã, a transmontana de 41 anos teve que regressar subitamente à sua aldeia de origem aquando do fecho do restaurante onde trabalhava, há um mês. "Estou preocupada com tudo", desabafa. O plano a curto prazo é ficar na aldeia e inscrever-se no centro de emprego de Mirandela, esperando que alguma coisa apareça. E enquanto o trabalho não chega, Carla vai ajudando a mãe em casa, Maria da Conceição, que jorrando água na soleira da porta e varrendo-a com vigor desafia-nos a adivinhar-lhe a idade, "diga lá quantos anos acha que eu tenho?". Apostamos em 71, falhamos por pouco, "são 74", corrige energeticamente, como se a idade não lhe pesasse nem por um segundo no corpo.

O que lhe pesa mesmo, confessa com tristeza, é não poder passar a Páscoa com os 12 filhos. "Eles queriam que eu fosse a Lisboa, eles vivem quase todos lá, e eu ía. Acontece que agora já não se pode", encolhe os ombros, e o almoço de domingo será servido precisamente em sua casa, com cinco pratos na mesa: "o meu, o da minha filha, o do meu marido, o da minha outra filha Natália, e o do meu neto". O cabrito e a bola de Páscoa, "feita no meu forno de lenha", estão garantidos, bem como os atoalhados, os santinhos e as velas. "Não vai haver missa, mas nós fazemos a rezinha na mesma. Há muitos santinhos cá em casa", diz com orgulho, "a fé é que nos vai salvando".

Amigos unidos contra a solidão

A fé é o que vai agarrando também Maria Alice Teixeira, que sentada na lateral da igreja, com a gravação dos sinos a tocar de meia em meia hora, mantendo alguma normalidade na rotina da aldeia, lamenta a sua sorte. "Estou velhinha e vivo sozinha". Com 85 anos, diz que tem medo do coronavírus, "ando sempre a lavar as mãos" e roga-lhe pragas por ter tirado à aldeia o compasso e as celebrações religiosas da Páscoa, "nós aqui gostamos muito do padre. Fico com pena que não haja missa". O que lhe vai consolando nestes dias de maior aperto são as visitas do filho que vive em Mirandela e que de oito em oito dias leva à mãe alguns bens essenciais e carinho. Mas há outras pessoas, não só na aldeia do Franco como nas trinta freguesias do concelho de Mirandela, que não têm a sorte de ter um filho ou um familiar por perto. Para elas, o isolamento é ainda mais asfixiante numa altura em que a ordem disparada pelos drones, pelos megafones da GNR e pelos editais pendurados pelas juntas de freguesias é bastante claro: "fique em casa". E isso sensibilizou Valter Costa e mais doze amigos a irem para o terreno.

"Somos um grupo multifacetado", diz o militar da GNR de 36 anos e um dos treze membros do núcleo Amigos Unidos, um grupo de militares, bombeiros sapadores, enfermeiros, padres que se associaram à Proteção Civil de Mirandela e ao Banco Local de Voluntariado para dar apoio à população mais desamparada do concelho. "Eu e a minha irmã [Patrícia Costa] ficamos com as aldeias do Franco e de Vila Boa" e só nesta União de Freguesias já fizeram dez entregas desde que puseram mãos à obra, há duas semanas. "Reunimos de tudo: bens de primeira necessidade, medicamentos, ração animal, o que as pessoas precisarem. Entregamos a qualquer hora e só recebemos o dinheiro depois de fazermos as entregas", acrescenta, explicando que nestas situações de crise aparece sempre alguém que se quer aproveitar da vulnerabilidade dos mais velhos. "É por isso que nós também alertamos para as burlas e andamos identificados. Toda a gente nos conhece e toda a gente tem o meu contacto."

Para além das entregas, Valter e Patrícia e os restantes Amigos Unidos ligam duas vezes por semana aos habitantes da aldeia, "para saber se está tudo bem". E se no início as pessoas ficavam mais retraídas, "diziam que não queriam dar trabalho", ou não faziam tantos pedidos porque "estavam com a despensa cheia", agora já agradecem o gesto. "Às vezes um simples telefonema faz toda a diferença. E nós ficamos contentes por minimizar este medo da solidão. Não nos podemos esquecer dos mais velhinhos."

"Um voluntariado que todo o mirandelense pode ter orgulho em fazer"

Desde que a crise da covid-19 chegou em força a Portugal, no dia 16 de março, que Mirandela montou no seu Posto de Comando Operacional uma estrutura que faz a ponte entre as famílias do concelho, em especial as mais carenciadas, e as equipas de apoio no terreno. Em termos concretos, isso significa que desde que a operação foi iniciada já foram distribuídos mais de 50 kits de emergência alimentar e de higiene a famílias referenciadas pela Ação Social do município, que atualmente contabiliza 13 casos de covid-19 positivos. A base dos kits é constituída por bens essenciais, como batatas, cenouras, laranjas, leite, óleo, papel higiénico, lixívia, detergente para lavar a roupa, aos quais se podem juntar alguns extra mediante disponibilidade. "Por exemplo, neste momento temos cinco empresas de fumeiro que estão a doar alheiras", elucida Matilde Machado, coordenadora do Banco Local de Voluntariado de Mirandela que este sábado lançará o programa de voluntariado Somos Ímpares.

O programa, explica-nos ao telefone, está tanto direcionado para os cidadãos como para as empresas, que desde 2018 se associaram à autarquia, através da ação Voluntariado em Gestos Concretos, para "terem um papel ativo em comunidade". "Neste momento já temos mais de 25 empresas inscritas", esclarece, e no que diz respeito aos trabalhos para minimizar os efeitos da covid-19, Matilde dá o exemplo das empresas da área de desinfeção que contribuíram para fazer a limpeza em toda a cidade.

Já em relação aos cidadãos, cada voluntário, para além do apoio na compra e distribuição de bens de primeira necessidade, trabalho que Valter e os Amigos Unidos já estão a desempenhar, pode prestar assistência na desinfeção das ruas, "já temos muitos homens que querem participar nas limpezas ", dar apoio logístico no Posto de Comando, na preparação de kits, contribuir para a informação e sensibilização da população e participar na iniciativa sorrisos, que incluirá aulas de ginástica online, preparadas por professores de educação física, e uma rubrica de anedotas que será publicada no site do município. "Este é um tipo de voluntariado que todo o mirandelense pode ter orgulho em fazer", nota, explicando, ainda assim, que há critérios de selecção: "temos que ter um programa que tenha em conta a segurança dos voluntários e das famílias apoiadas, que zele pelo não contágio e, por isso, não podemos aceitar nenhum cidadão que esteja num grupo de risco". Fora isso, a mensagem do projeto Somos Ímpares é muito simples: " precisamos de ser bons ímpares para formar bons pares", que é como quem diz, "queremos conseguir bons resultados para a comunidade através de um bom voluntariado individual."