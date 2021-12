Conduziam sem carta, ofereciam relógios de luxo e distribuíam canábis de lancha

Corria o mês de novembro de 2017 quando o casal Telmo e Liliana, o irmão dela Emanuel e Paulo decidiram dedicar-se à "aquisição, transporte e venda de canábis por preço superior ao da sua aquisição". Os dois primeiros geriam a logística; Telmo, indicado pelos procuradores como o cabecilha, fazia toda a gestão das operações do grupo, deixando para Liliana um papel de natureza mais burocrática como a marcação de hotéis e de viagens para os membros do grupo se deslocarem.



Emanuel, o braço direito de Telmo, estava encarregue da retransmissão de ordens, orientava as operações na ausência do número um e detinha uma função operacional, orientada para a receção da canábis e distribuição da mesma na zona de Lisboa, local onde esta seria guardada e posteriormente distribuída. Finalmente, Paulo auxiliava "em tudo o que fosse necessário para a aquisição, o transporte, o depósito e a venda da canábis".



Mais de quatro anos depois, os quatro chefes e mais 12 arguidos acabaram acusados pelo Ministério Público de vários crimes. Segundo o despacho de acusação do procurador José Ramos do Departamento Central de Investigação e Acção Penal, a que a SÁBADO teve acesso, Telmo está indiciado pelos crimes de associações criminosas e tráfico de estupefacientes assim como Liliana, Emanuel, Paulo e Luís Filipe. Emanuel e Paulo encontram-se sob prisão preventiva.