Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

No início do ano passado, uma equipa de manutenção da rodovia foi chamada a fazer reparações num painel na A2, perto de Azilheira, em Faro. Durante os trabalhos na estrada notaram que havia uma escada metálica que dava acesso aos túneis de escoamento por baixo da autoestrada e, estranhando a presença daquele objeto, chamaram a GNR. Chegados ao local, os militares depararam-se com 14 sacas de nylon, que normalmente são usadas para transportar batatas, penduradas nas paredes do túnel. No interior estavam sacos selados a vácuo com canábis.