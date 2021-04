Como Sócrates travou o pacote anticorrupção de Cravinho

É preciso recuar a 26 de janeiro de 2007 para recordar a posição do PS, então com maioria absoluta, sobre as propostas do deputado socialista João Cravinho para combater a corrupção. Recuperar a memória desse dia é trazer de volta a forma como o primeiro-ministro José Sócrates se defendeu do coro de críticas ao travão a fundo em reformas que propunham, entre outras coisas, a criação do crime de enriquecimento injustificado.

"São propostas erradas, que põem em causa os direitos fundamentais", respondeu na altura Sócrates, que tinha dois argumentos para o fazer: a alegada inversão do ónus da prova, recusando pôr "o Estado de direito entre parênteses", e a criação de um Conselho de Prevenção da Corrupção, que no seu entender "seria um erro" por "diminuir a Procuradoria-Geral da República e a PJ criando uma nova entidade".

Pressionado pelos ataques do líder da bancada do PSD, Marques Mendes, e de Francisco Louçã, eleito pelo BE, o primeiro-ministro carregou nas cores para atacar as propostas que o deputado – já então de saída do Parlamento – apresentou na mesa da Assembleia da República (AR) em nome próprio, depois de ver o seu grupo parlamentar, liderado por Alberto Martins, barrar-lhe o caminho.