O PS que não gostava de Sócrates. 'Até me ofereceu porrada'

No seguimento da Operação Marquês, do papel de José Sócrates e das declarações de Ana Gomes a pedir uma reflexão sobre a justiça portuguesa, a SÁBADO foi ouvir duas vozes críticas dentro do PS. Os antigos deputados Ricardo Gonçalves e Ventura Leite não esquecem o que se passou no partido.

Ricardo Gonçalves foi deputado do Partido Socialista de 1999 a 2015, eleito por Braga. Sempre foi uma das vozes mais polémicas dentro do PS, protagonista de discussões acesas no Parlamento e fora dele. Hoje é professor de Filosofia e não deixa de dizer o que pensa. Com o país ainda na ressaca da Operação Marquês e do ressurgimento de José Sócrates, Ricardo Gonçalves faz uma viagem pela memória: "Os socialistas que sabiam da vida de Sócrates e sabiam como ele funcionava, denunciaram isso e foram sempre marginalizados pelo próprio poder."



Nas reuniões do grupo parlamentar, por exemplo, Gonçalves era uma voz discordante: "Era só eu sozinho quem fazia uma guerra tremenda com o José Sócrates. Numa altura, até me ofereceu porrada e tudo. É muito impulsivo, funciona nessa base, a diminuir o espaço dos outros para aumentar o dele."

Não lhe esquece as qualidades - "é um homem que trabalha e tal, quer sempre tudo para ontem", mas lembra o modo de operar do antigo primeiro-ministro: "Tinha sempre um ministro ou um secretário de estado da confiança dele no governo, a quem ele dava cabo da cabeça de manhã à noite. Governava por telemóvel, estava horas ao telefone, queria tudo rápido e tinha grandes projetos. Dizia que era uma visão para o país, era a visão dele."