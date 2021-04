Eventos-piloto. Quem esteve infetado nos últimos 90 dias não pode participar

Os eventos-piloto decorrem nos próximos dois dias. Quem pertencer a grupos de risco está também excluído e, se testar positivo no dia do espetáculo, será reembolsado.

Os promotores de espetáculos esperaram meses por esta quinta-feira. Os eventos-piloto marcados para os próximos dois dias, em Braga, vão juntar 400 pessoas no mesmo espaço, podem ser o início de um novo ciclo para a cultura e podem ser também sinónimo de mais pessoas nos recintos, mais espetáculos e mais receitas para um dos setores mais prejudicados durante a pandemia.

Os eventos-piloto começaram a ser discutidos em janeiro, durante reuniões que juntaram as associações representantes do setor, a Direção-Geral da Saúde e o Ministério da Saúde. Ao longo dos meses, associações como a Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE) apresentaram propostas à tutela, que resultaram num conjunto de medidas a colocar em prática já nos próximos dias.

De acordo com as informações divulgadas pela empresa promotora Everything is New, para os espectadores que quiserem participar nos eventos-piloto conseguirem finalizar a compra dos respetivos bilhetes, terão de fazer o agendamento de um teste rápido antigénio, que será feito pela Cruz Vermelha Portuguesa, nos dias dos espetáculos.