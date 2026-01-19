Sábado – Pense por si

Como foi a noite eleitoral nas várias sedes de campanha

Desde as mais eufóricas às mais silenciosas, houve discursos inflamados e derrotas assumidas. E Manuel João Vieira.

O vencedor da primeira volta das presidenciais, António José Seguro, avisou que, apesar do “resultado fantástico” de domingo, “nada está garantido”. André Ventura quer assumir a liderança do espaço "não socialista" ou "da nova direita". Segunda volta vai pôr frente a frente os dois candidatos. Mas a noite foi de euforia para outras campanhas.

Seguro juntou família, amigos, vizinhos, ex-ministros do PS numa casa cheia e disse que aqui cabem "todos os democratas". Passou à segunda volta em primeiro lugar (com 31,1% dos votos), tem o apoio declarado da esquerda e o adversário preferido - Ventura. Já fala sobre a tomada de posse.

Seguro regressou 'para unir' contra os 'extremismos'
Já Ventura mostrou-se mais satisfeitop por ser confirmado (ou autoconfirmado) como o líder da "nova direita". O resultado serviu para fazer mira a São Bento (não a Belém) e proclamar-se como líder do “espaço não socialista”.

Mais do que Belém, Ventura faz mira à liderança da direita. “A nova direita”
Cotrim Figueiredo, que foi recebido pelos apoiantes como se tivesse passado à segunda volta (ou até vencido as eleições), considerou que os eleitores terão de fazer uma escolha entre um candidato mau e outro igualmente mau. Mas não indicou aos seus 900 mil eleitores em quem deviam votar.

Cotrim tem 900 mil votos, mas não considera 'importante' dizer quem prefere ver em Belém
Gouveia e Melo "naufragou" e conseguiu apenas 600 mil votos, o que lhe assegurou o quarto lugar. Promete continuar a dar a voz pelo País e a defender os seus interesses.

No naufrágio do Almirante, Rui Rio afiou a faca ao PSD
O candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS teve talvez a noite mais difícil de todas. Assumiu a derrota e decidiu que não ia apoiar publicamente nenhum dos candidatos que passa à segunda ronda. 

Marques Mendes na hora do trambolhão: 'Não vou fazer endosso de votos'
O sexto lugar pertence a Catarina Martins que apelou ao voto no candidato apoiado pelo PS e teve uma noite com pouca história.

Entre cânticos e palmas Catarina Martins apoia Seguro e promete lutar contra a 'extrema-direita'
O mesmo para António Filipe que pede aos seus apoiantes que votem contra André Ventura na segunda volta.

António Filipe. Uma noite em que ao apoiar Seguro não apoia 'aquilo que defende”
Jorge Pinto pareceu pouco incomodado com o mau resultado e apelou aos 0,7% de eleitores que lhe deram o voto que o transferissem para Seguro.

Jorge Pinto apela a voto em Seguro na segunda volta
Manuel João Vieira discursou, comeu e cantou (por esta ordem). Depois foi para casa dormir "porque amanhã [hoje] é segunda-feira e trabalha-se". 

Em noite animada à volta da mesa e ao piano, Candidato Vieira pede 'uma utopia que nos ponha a olhar para cima'
