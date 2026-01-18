Quem Mente Melhor e Como Detetar uma Mentira

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Compreender quem mente melhor, por que mente e como age quando está a mentir é essencial para qualquer pessoa que lide com negociação, liderança, vendas, relações pessoais ou tomada de decisão sob pressão.
Mentir não é um talento. É uma resposta adaptativa e algumas pessoas tornam-se melhores a mentir não porque querem, mas porque precisam. Compreender quem mente melhor, por que mente e como age quando está a mentir é essencial para qualquer pessoa que lide com negociação, liderança, vendas, relações pessoais ou tomada de decisão sob pressão. Antecipar é poder!
Quem mente melhor Homens ou Mulheres?
Os homens mentem mais. As mulheres mentem melhor.
Homens
• Mentem mais sobre status, poder, dinheiro, desempenho e altura
• Utilizam mentiras curtas, diretas e funcionais
• Focam-se em resultado imediato, não em contexto
Mulheres
• Mentem mais para proteger relações, evitar conflito ou ferir emoções
• Também mentem sobre peso e aparência
• Criam mentiras mais estruturadas, contextuais e emocionais
Não é uma questão de género, mas de motivação. Quem mente para preservar relações tende a ser mais cuidadoso do que quem mente para se afirmar. Quanto maior o conforto e a sensação de que não haverá castigo, melhor a pessoa mente. Impunidade cria bons mentirosos.
Porque é que as pessoas mentem?
As pessoas mentem por dois grandes motivos centrais:
A chave chama-se empatia e serenidade. É por isso que, nos filmes, a polícia oferece café ou um cigarro, porque pessoas relaxadas, falam mais, erram mais e ainda expõem mais incoerências.
Princípios fundamentais para detetar mentiras:
• Não acusar
• Não julgar
• Finja que não sabe.
• Crie segurança
• Não fique de frente, porque estar de frente as elas sentem-se julgadas e tendem a não partilhar.
Confessamos mais a quem gostamos ou a quem se parece connosco e por este motivo use frases úteis como: “Eu sei o que sentes. “ou “Se estivesse na tua posição, talvez fizesse o mesmo.”, estas frases criam empatia e compreensão.
Nunca diga, “Não acredito” ou “Duvido”. Em vez disso, faça expressão de surpresa e diga “Conta-me mais sobre isso.”
• Gestos de deslocamento (abanar corpo, ajeitar-se na cadeira)
• Riso ou surpresa exagerada
• Agitação dos dedos
• Esfregar articulações no momento da pergunta
Para detetar e investigar a probabilidade de mentira com mais assertividade, use as técnicas simples que confundem, pressionam e facilitam a confissão da pessoa, para ter mais sucesso na deteção da mentira.
Compreender quem mente melhor, por que mente e como age quando está a mentir é essencial para qualquer pessoa que lide com negociação, liderança, vendas, relações pessoais ou tomada de decisão sob pressão.