Sondagem: Chega ultrapassa PS e ameaça Aliança Democrática

Chega está a 1,1 pontos percentuais da AD, assumindo este mês o segundo lugar nas intenções de voto. Três partidos (CDU, BE e PAN) lutam pela sobrevivência.

A AD continua a liderar as intenções de voto dos portugueses, mas agora com o Chega mais perto, a 1,1 pontos percentuais, de acordo com a sondagem da Intercampus para o CM. O PS está agora no terceiro posto. Relativamente ao barómetro anterior, de dezembro, a AD permanece praticamente inalterável, enquanto o Chega cresce e o PS tomba. No campeonato dos mais pequenos, a IL não mexe, o Livre sobe umas décimas e todos os outros descem (CDU, BE e PAN). A direita conta agora com 55,5% das intenções de voto, aumentando a vantagem sobre os partidos e forças de esquerda. Seja como for, os resultados desta sondagem são muito próximos dos registados em dezembro.



André Ventura, candidato às presidencias Lusa

Leia mais no Correio da Manhã