O Governo ainda está em plenitude de funções, mas entende que é “uma questão de bom senso” não tomar decisões como a venda da TAP ou a localização do novo aeroporto. “Doutrina” sobre o que pode ser ou não decidido será anunciada “muito em breve”.

O Governo já tinha feito saber que não tomará decisões sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa e a SÁBADO sabe que a venda da TAP também ficará na gaveta até que o próximo primeiro-ministro tome posse depois das eleições de 10 de março. Uma fonte do gabinete de António Costa explica que "é uma questão de bom senso" não tomar decisões com tanto impacto neste momento.