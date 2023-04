As mais lidas

Comissão revela nove opções para a localização do novo aeroporto

O Governo divulgou, esta quinta-feira, a lista oficial com as nove localizações possíveis para o novo aeroporto. Isto depois de a Comissão Técnica Independente (CTI) ter selecionado um conjunto de sete localizações – que possibilitam nove opções - que passaram então à fase de estudo.





De acordo com o documento, a infraestrutura poderá passar pelas seguintes opções: Aeroporto Humberto Delgado e Montijo; Montijo e Aeroporto Humberto Delgado; Campo de Tiro de Alcochete; Aeroporto Humberto Delgado e Santarém; Santarém; Aeroporto Humberto Delgado e Campo de Tiro de Alcochete; Pegões; Aeroporto Humberto Delgado com Pegões e Rio Frio mais Poceirão.Em estudo, foram analisadas um conjunto de 17 localidades, entre cinco pré-selecionadas pelo Governo e oito resultantes de um processo de consulta pública.Nos próximos meses a CTI estará a avaliar as opções que reunam melhores condições a nível de dimensões aeroportuária, funcionamento operacional, acessibilidade, disponibilidade financeira, económica, social, jurídica, ambiental, assim como o seu prazo de execução.No dia 31 de dezembro deste ano está previsto que seja entregue o relatório final ao Ministério das Infraestruturas.



(Em atualização)