Controlo de fronteiras nos aeroportos de Lisboa e Faro com atrasos hoje de manhã

Devido a razões técnicas informáticas, mas também à "dimensão elevada de tráfego aéreo", segundo a PSP.

O controlo de fronteiras nos aeroportos de Lisboa e Faro registou tempos de espera "superiores ao desejável" durante a manhã deste domingo, que estão agora "dentro dos parâmetros de referência", disse a PSP.



Aeroporto de Lisboa ASPP / PSP /Instagram

A mesma fonte referiu à Lusa que os atrasos verificados nos dois aeroportos se deveram a razões técnicas informáticas, mas também à "dimensão elevada de tráfego aéreo no dia de hoje".

"Neste momento os tempos de espera estão dentro dos parâmetros de referência", assegurou a PSP, salientando que está, com o apoio da ANA Aeroportos, está a "encetar todos os esforços" para que os tempos de espera sejam os menores possíveis, "sem descurar a segurança e resiliência" da fronteira e de todo o Espaço Shengen.

Este foi o segundo dia em que controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa registou atrasos devido a dificuldades técnicas informáticas, com o tempo de espera a ultrapassar uma hora no sábado.

"A ANA - Aeroportos de Portugal confirma os tempos de espera elevados hoje no controlo de fronteira, superiores a uma hora, na área das partidas do Aeroporto Humberto Delgado", disse, no sábado, fonte oficial da ANA à Lusa, na sequência de relatos sobre longas filas.

Os constrangimentos que se têm vindo a registar no controlo de fronteiras do aeroporto de Lisboa levaram, no ano passado, o Governo a suspender temporariamente o sistema europeu de controlo de fronteiras para cidadãos extracomunitários, denominado Sistema de Entrada/Saída (EES) da União Europeia, novamente a funcionar desde o início deste ano.

O EES foi implementado de forma faseada na UE e estava previsto para abril o funcionamento deste sistema a 100% em todo o território comunitário.