Autor do assalto tem 45 anos e é referenciado como traficante

O autor do roubo de armas do paiol de Tancos já foi detido pela Polícia Judiciária, no âmbito da operação Húbris. Ao que a SÁBADO apurou, é um civil de 45 anos referenciado pelas autoridades como traficante de droga e de armas.



A Polícia Judiciária e o Ministério Público realizaram esta terça-feira buscas e

(PJM), Luís Augusto Correia, no âmbito de uma investigação paralela à do roubo das armas nos paióis de

. Trata-se de um inquérito autónomo aberto no Departamento de Investigação e Acção Penal de Lisboa para investigar o aparecimento do armamento militar num terreno na Chamusca, que terá sido levado a cabo por este suspeito.



De acordo com o comunicado da Procuradoria Geral da República, foram detidos "militares da Polícia Judiciária Militar e da Guarda Nacional Republicana e um outro suspeito"."Foram também realizadas buscas em vários locais nas zonas da Grande Lisboa, Algarve, Porto e Santarém", detalha a PGR.



Estão em causa os "crimes de associação criminosa, denegação de justiça, prevaricação, falsificação de documentos, tráfico de influência, favorecimento pessoal praticado por funcionário, abuso de poder, receptação, detenção de arma proibida e tráfico de armas", indica o comunicado. "Na operação participaram 5 magistrados do Ministério Público e cerca de uma centena de investigadores e peritos da Polícia Judiciária."

O responsável pelo assalto à base militar terá contado com a cumplicidade da GNR e da Polícia Judiciária Militar para devolver o material furtado dos paióis, acredita a PJ que lançou esta terça-feira uma mega-operação que acabou com a detenção de quatro elementos da Polícia Judiciária Militar, três membros da GNR e o alegado autor do furto.

Esta investigação tem sido liderada por Amadeu Guerra e pela procuradora-geral da República, que manteve o Presidente da República a par dos avanços significativos dos últimos meses.



Existem dois inquéritos a correr sobre as armas de Tancos. O primeiro a ser aberto foi o do roubo propriamente dito, que tem os autores do furto identificados. Há poucos meses foi aberto um segundo inquérito, a correr no DCIAP, que visa a investigação da devolução das armas.