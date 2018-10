Martins Pereira disse durante inquirição no DCIAP ter informado o ministro da Defesa sobre memorando da Polícia Judiciária Militar.

O tenente-general Martins Pereira, chefe de gabinete de Azeredo Lopes, ministro da Defesa que se demitiu já este mês face ao escândalo da farsa montada pela PJ Militar quanto ao aparecimento das armas furtadas de Tancos, e ao encobrimento dos autores do crime, admitiu esta quarta-feira ter sido informado por dois dos envolvidos – major Brazão, investigador, e coronel Luís Vieira, director da PJM- sobre o esquema que eles tinha montado.



Segundo o Correio da Manhã, Martins Pereira não se remeteu ao silêncio, ao ser interrogado pelos procuradores do DCIAP , e contou que dera conhecimento ao ministro sobre o que lhe foi participado.



