Foram já realizadas pela GNR e pela PSP 24 escoltas a 67 viaturas de transporte de matérias perigosas nas regiões do Porto, Lisboa, Santarém, Setúbal e Faro.

O Governo anunciou hoje que durante a noite foram assegurados 48 abastecimentos para os aeroportos de Lisboa e Faro e para os Hospitais de Portimão e Olhão em veículos conduzidos por elementos da GNR e da PSP.



"Durante esta noite foram assegurados 48 abastecimentos para os aeroportos de Lisboa e Faro e para as unidades de abastecimento de gás dos hospitais de Portimão e Olhão, bem como para o concelho de Alpiarça, em veículos de transporte de mercadorias perigosas conduzidos por elementos da GNR e da PSP", indica um comunicado do Ministério da Administração Interna.



Esses 48 abastamentos de combustíveis e gás foram divididos pelo Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa (25), outros 20 camiões-cisterna saíram de Loulé para o Aeroporto de Faro e de Sines saiu um camião para o hospital de Portimão e outro para a unidade hospitalar de Olhão e outro ainda para o concelho de Alpiarça.



A nota refere também que, na sequência da Situação de Alerta, foram já realizadas pela GNR e pela PSP 24 escoltas a 67 viaturas de transporte de matérias perigosas nas regiões do Porto, Lisboa, Santarém, Setúbal e Faro.



A Situação de Alerta foi declarada para vigorar entre terça-feira passada e o dia 21 (domingo de Páscoa) para Portugal continental, "na sequência da constatação do incumprimento da Portaria nº117-A/2019, de 16 de abril, que efetiva a requisição civil dos trabalhadores motoristas em situação de greve".