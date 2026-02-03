Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Mau Tempo: Proteção Civil de Pedrógão Grande alerta para risco de eletrocussão

Lusa 15:43
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Proteção Civil de Pedrógão Grande explicou que "muitos dos cabos já se encontram em carga", têm energia elétrica e deve haver a "máxima precaução" para evitar casos de eletrocussão.

A Proteção Civil de Pedrógão Grande, no distrito de Leiria, alertou esta terça-feira a população para o risco de eletrocussão causado por postes e cabos elétricos caídos, mas que já têm energia, nas zonas afetadas pela depressão Kristin.

Após a tempestade em Pedrógão Grande, perigo de cabos elétricos soltos
Após a tempestade em Pedrógão Grande, perigo de cabos elétricos soltos MIGUEL A. LOPES/LUSA

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Pedrógão Grande classificou como "significativos" os danos causados em redes de fornecimento elétrico pela depressão, que atingiu a região centro há sete dias e deixou "postes e cabos danificados e caídos na via pública", que agora comportam "perigos de eletrocussão".

Numa mensagem divulgada através das redes sociais, a Proteção Civil do município de Pedrógão Grande explicou que "muitos dos cabos já se encontram em carga", têm energia elétrica e deve haver a "máxima precaução" para evitar contactos e casos de eletrocussão.

Quem se deslocar para as zonas afetadas deve "nunca tocar em cabos elétricos caídos ou danificados" e "manter distância de postes, cabos ou estruturas suspeitas", aconselhou a Proteção Civil.

O Serviço Municipal de Proteção Civil pediu também para a população não se aproximar de estruturas da rede elétrica destruídas, "mesmo que os cabos aparentem não ter energia", e para sinalizar situações que detete, contactado "imediatamente as autoridades competentes".

"A E-Redes continua no terreno para garantir que a energia elétrica chegue a todo o território do concelho o mais rapidamente possível", referiu a Proteção Civil de Pedrógão Grande, acrescentando que "todas as situações relacionadas com a rede elétrica devem ser registadas na plataforma da E-Redes (https://balcaodigital.e-redes.pt/home/risky)".

Dez pessoas morreram desde quarta-feira passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 69 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

Artigos Relacionados
Tópicos Casa nova Casa Nova casa Caso Pedrógão Grande Leiria
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau Tempo: Proteção Civil de Pedrógão Grande alerta para risco de eletrocussão