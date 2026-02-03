Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: Um total de 103 mil clientes da E-Redes sem energia às 17:00

Lusa 19:45
Leiria é o distrito mais afetado, com mais com 75 mil clientes sem energia.

Um total de 103 mil clientes da E-Redes continuam sem abastecimento de energia elétrica devido aos danos provocados pela depressão Kristin na rede de distribuição, informou hoje a empresa.

Técnico trabalha na torre de eletricidade após falhas na E-Redes em Portugal
Técnico trabalha na torre de eletricidade após falhas na E-Redes em Portugal Pedro Brutt Pacheco/Medialivre

Num balanço feito às 17h00, a empresa indicou que "estão por alimentar 103 mil clientes, sendo que, nas zonas mais críticas, as avarias decorrentes da depressão Kristin totalizam 99 mil clientes".

Leiria é o distrito mais afetado, com mais com 75 mil clientes sem energia, seguido de Santarém, com 17 mil clientes, Castelo Branco, com 7 mil, e Coimbra, com menos de mil, precisou a E-Redes, quando se assinalam sete dias da passagem da depressão pelo território nacional.

No anterior balanço realizado pela empresa, pelas 12:00, o número de clientes afetados ascendia aos 116 mil.

Dez pessoas morreram desde a semana passada na sequência do mau tempo. A Proteção Civil contabilizou cinco mortes diretamente associadas à passagem da depressão Kristin e a Câmara da Marinha Grande anunciou uma outra vítima mortal, a que se somaram depois quatro óbitos registados por quedas de telhados (durante reparações) ou intoxicação com origem num gerador.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, quedas de árvores e de estruturas, cortes ou condicionamentos de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, o fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal, que provocou algumas centenas de feridos e desalojados.

Leiria, Coimbra e Santarém são os distritos com mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade até ao próximo domingo para 68 concelhos e anunciou um pacote de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.

