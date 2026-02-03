Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Portugal

Mau tempo: Proteção Civil eleva estado de prontidão para o nível máximo

Lusa 18:32
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

Face à situação meteorológica muito complexa que está prevista, o comandante nacional apelou às populações que tenham em atenção.

O comandante nacional de emergência e proteção civil alertou esta terça-feira para a situação meteorológica "muito complexa" prevista para os próximos dias, que obrigou a elevar o estado de prontidão do dispositivo para o nível mais elevado.

Proteção Civil alerta para gravidade nas próximas horas e aconselha precauções
Proteção Civil alerta para gravidade nas próximas horas e aconselha precauções CARLOS BARROSO/ LUSA

"Com base neste quadro meteorológico, o país foi elevado todo para o estado de prontidão especial 4, o mais elevado dos níveis que temos, o que implica 100% da capacidade dos agentes de proteção civil disponível", afirmou Mário Silvestre, numa conferência de imprensa na sede Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Face à situação meteorológica muito complexa que está prevista, o comandante nacional apelou às populações que tenham em atenção os fenómenos meteorológicos, como chuva e vento forte, agitação marítima com ondas que podem atingir os 11 metros, queda de neve e possibilidade de inundações.

Artigos Relacionados
Tópicos Chuva Fenómeno neve Inundações
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: Proteção Civil eleva estado de prontidão para o nível máximo