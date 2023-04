CML colocou presidente de junta do PS num condomínio privado com renda de €378

Silvino Correia, do Beato, morava num bairro social, invocou "razões de segurança" e foi transferido para um T2 num prédio novo com vista Tejo, onde a câmara tem três frações. Executivo de Medina perdoou €122 mil de juros aos donos do prédio.