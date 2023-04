Escolas e autoridades em alerta depois de jovens prometerem 'massacre' nas redes sociais

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

A Polícia de Segurança Pública esteve, nos últimos dias, em vários agrupamentos da Grande Lisboa a alertar a comunidade escolar para um possível ataque terrorista levado a cabo esta quinta-feira.







Segundo avança o Correio da Manhã, em causa está uma "promessa" feita nas redes sociais - através de um perfil não identificado - de um "massacre" marcado para o dia hoje. Data que também marca os 24 anos do ataque à escola de Columbine, nos Estados Unidos da América, em que dois atiradores mataram 13 alunos e professores.A PSP diz não querer "valorizar tremendamente" a ameaça, que poderá ser apenas "uma atitude disparatada de um adolescente", mas diz estar alerta e com várias equipas de prevenção no terreno.Leia a notícia completa no Correio da Manhã