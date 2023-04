Clima: jovens em protesto interrompem sessão de aniversário do PS

Quatro jovens, que gritaram palavras de ordem pela "ação climática", interromperam esta quarta-feira a sessão de abertura das comemorações dos 50 anos da fundação do PS na Alemanha. Três raparigas, num grupo de cinco jovens, mostraram as nádegas, onde estava escrita a palavra "ocupa".







Greve Climática Lisboa

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

O incidente ocorreu depois de o líder socialista, António Costa, ter inaugurado na sede nacional do PS, em Lisboa, uma exposição intitulada Os cartazes do Partido Socialista: uma história para o futuro e de se ter lançado um do selo oficial alusivo ao cinquentenário da fundação deste partido.Logo após o coordenador das comemorações dos 50 anos do PS, José Manuel dos Santos, ter concluído o seu discurso, os quatro jovens surpreenderam os socialistas presentes na sessão ao começarem a gritar palavras de ordem: "Celebrar o quê? Não há planeta B", disseram enquanto baixavam as calças.Os jovens foram retirados por elementos da segurança da PSP, tendo sido posteriormente identificados cinco elementos: quatro que gritam palavras de ordem e um quinta que gravou toda a ação.Num comunicado que este grupo de jovens divulgou a seguir ao protesto, refere-se que esta ação aconteceu "uma semana antes do início das ocupações estudantis de mais de 10 escolas e universidades pelo país, e três semanas antes da ação de bloqueio do terminal de gás natural, em Sines".De acordo com os estudantes, "o PS não devia estar a celebrar, mas sim a fazer um plano compatível com os prazos ditados pela ciência climática para acabar com os combustíveis fósseis e pôr em marcha uma transição justa para as pessoas"."Os governos estão há muito a mandar o nosso futuro para o lixo num planeta em chamas. E sabemos que o vão continuar a fazer porque o que os move é o lucro", acusa-se no mesmo comunicado.