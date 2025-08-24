Sábado – Pense por si

Fogo de Piódão entra em resolução ao fim de 11 dias

Lusa 13:41
Incêndio consumiu mais de 57 mil hectares.

O incêndio que deflagrou em Piódão, no concelho de Arganil, no distrito de Coimbra, entrou este domingo em resolução, ao fim de 11 dias, refere a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

Incêndio em Tabuaço dominado, mas fogos em Arganil, Trancoso, Sátão e Cinfães preocupam
Incêndio em Tabuaço dominado, mas fogos em Arganil, Trancoso, Sátão e Cinfães preocupam PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

O fogo em zona de mato teve início no dia 13 de agosto, pelas 05h08, em Piódão, tendo alastrado a vários concelhos vizinhos, atingindo os distritos de Guarda e de Castelo Branco e consumido mais de 57 mil hectares.

Pelas 12h52, nas operações de rescaldo continuavam no terreno 1.292 operacionais, apoiados por 432 viaturas e seis meios aéreos, informa a ANEPC.

Àquela hora, Portugal registava 25 incêndios florestais e em mato, que envolviam um total de 2.339 operacionais, 744 viaturas e 14 meios aéreos.

O risco de incêndio mantém-se máximo ou muito elevado em vários concelhos, sobretudo no interior norte e centro, apesar de a meteorologia prever uma pequena descida da temperatura máxima.

Incêndios Piódão
