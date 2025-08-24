Cinco urgências do SNS encerradas durante o dia de hoje

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)
Estão encerradas a urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão, a Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante Dom Pedro, e a urgência do Hospital Garcia de Orta.
Cinco urgências estão este domingo encerradas nos hospitais de Portimão, Barreiro, Aveiro e Almada para os serviços de Obstetrícia e Ginecologia e no hospital de Torres Vedras para a especialidade de Pediatria.
De acordo com os dados consultados pela Lusa às 09h00 deste domingo, estão encerradas a urgência de Obstetrícia do Hospital de Portimão, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, a urgência de Obstetrícia e Ginecologia do Hospital Infante Dom Pedro, em Aveiro, e a urgência do Hospital Garcia de Orta, em Almada.
Já o Hospital Distrital de Torres Vedras tem hoje a urgência pediátrica encerrada.
O portal do SNS indicava esta sexta-feira que a urgência de Obstetrícia do hospital de Portimão estaria aberta, tendo a informação mudado e este serviço está hoje fechado. Em relação ao hospital de Vila Franca de Xira, o portal indicava esta sexta-feira que a urgência de pediatria estaria hoje fechada, mas encontra-se, neste momento, sob o modelo de referenciação.
Em relação às urgências referenciadas, que recebem apenas casos encaminhados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ou pela linha SNS 24, o portal indicam que estão neste modelo de funcionamento as urgências de Obstetrícia e Ginecologia do hospital Amadora/Sintra, das 08:00 às 24:00, de Vila Franca de Xira, das 00:00 às 21:00 e do Hospital de Santo André, em Leiria, das 00:00 às 24:00.
Também as urgências pediátricas de Vila Franca de Xira e do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, das 00:00 às 24:00, e as urgências pediátricas do Barreiro, das 20:00 às 24:00, estão a funcionar hoje com referenciação.
As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contacte a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.
