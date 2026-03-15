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Ciclista resgatado de helicóptero em estado grave após acidente na Serra d'Arga

Lusa 16:26
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O acidente ocorreu na zona do 'bike park' em Estorãos e o resgate aéreo foi feito pela Força Aérea.

Um ciclista de 45 anos foi este sábado resgatado de helicóptero de um local de difícil acesso para onde caiu, sendo transportado para o Hospital de Viana do Castelo em estado grave.

Helicóptero da Força Aérea Portuguesa
Helicóptero da Força Aérea Portuguesa Bruno Colaço / Correio da Manhã

Segundo explicou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o homem de 45 anos foi transportado, de ambulância, para o hospital em Viana, após uma queda na zona do 'bike park' em Estorãos, naquele concelho de Viana do Castelo, inserido na Serra d'Arga.

Além dos bombeiros, que saíram para o local por volta das 11:25 e, lá, alertaram a Força Aérea, para que pudessem resgatar o ciclista com recurso a um helicóptero, foram também mobilizados elementos da GNR e do INEM.

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