26 de fevereiro de 2026 às 17:45

Imagens impressionantes mostram resgate de esquiador soterrado na neve

Um esquiador foi resgatado depois de ficar enterrado na neve na estância de Palisades Tahoe, no estado norte-americano da Califórnia. O momento foi captado em vídeo por Carson Schmidt, que avistou as pontas dos esquis a sair da neve e, com a ajuda de outro esquiador, conseguiu desenterrar a vítima a tempo, que acabou por sobreviver e conseguiu sair pelo próprio pé.

