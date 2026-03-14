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14 de março de 2026 às 18:10

Imagens mostram resgate de 41 migrantes em barco sobrelotado no Mediterrâneo

Uma organização não-governamental italiana resgatou 41 migrantes que viajavam num bote sobrelotado no Mediterrâneo central, uma das rotas migratórias mais perigosas rumo à Europa. Os ocupantes foram retirados do mar em segurança após o barco ter sido encontrado em situação de risco.

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