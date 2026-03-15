Despiste de carro seguido de queda em ravina faz dois mortos no IC1 em Ourique

Os óbitos foram declarados no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Albufeira.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Duas mulheres, de 51 e cerca de 75 anos, morreram este domingo no despiste de um automóvel ocorrido no IC1, junto à Aldeia de Palheiros, no concelho de Ourique, distrito de Beja, divulgaram os bombeiros e a Proteção Civil.



Sirene da polícia iStockphoto

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12h13, ocorreu ao quilómetro 676,200 do Itinerário Complementar (IC) 1.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, realçou que, na sequência do despiste, o carro caiu de uma ravina com cerca de 15 metros de altura.

O comandante da corporação realçou que as duas mulheres eram as únicas ocupantes do veículo.

Segundo a fonte da Proteção Civil, os óbitos foram declarados no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Albufeira.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ourique, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 21 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo a VMER de Albufeira e as ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e Odemira.

O helicóptero do INEM de Évora chegou a deslocar-se para o local, mas acabou por ser desmobilizado após a confirmação dos óbitos.