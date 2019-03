O IPMA prevê para os próximos dias um aumento dos valores da temperatura máxima em Portugal continental.

O sol e o calor chegam este sábado em praticamente todo o País e as temperaturas vão chegar aos 26 graus, nomeadamente nos distritos de Santarém e Setúbal, segundo informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).



Na capital portuguesa, Lisboa, está previsto céu com poucas nuvens e os termómetros variam entre os 11 graus de mínima e os 24 graus de mácima, ao passo que no Porto o céu está limpo e máxima ronda os 22 graus.



O IPMA prevê para os próximos dias um aumento dos valores da temperatura máxima em Portugal continental.