Tribunal Constitucional invalidou centenas de assinaturas entregues pelo movimento liderado por André Ventura. Constituição do partido a tempo de concorrer às europeias pode estar em risco.

O movimento Chega, liderado por André Ventura, entregou no Tribunal Constitucional assinaturas irregulares, entre as quais de menores, para se formalizar como partido. Segundo noticiou o Público, foram invalidadas várias assinaturas, "pela presença de menores e forças policiais".

Ao jornal, Ventura confirmou que foi dado um prazo de dez dias ao movimento para corrigir as irregularidades. O líder do Chega explicou que "muitas centenas de assinaturas de forças policiais" não podiam ser submetidas e garantiu que vai "fazer tudo para que este processo não afete a entrega de listas às eleições europeias" - que se realizarão no dia 26 de maio.

Até à data, os juízes do Tribunal Constitucional ainda não se pronunciaram face aos estatutos e declaração de princípios do movimento Chega – sendo que só depois da decisão do Constitucional é que Ventura poderá submeter o seu projeto político a eleições.

Para as Europeias, André Ventura prevê criar uma coligação com o Democracia 21 e com o Partido Cidadania e Democracia Cristã.