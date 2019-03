... mesmo que o Chega não seja formado partido. Com a "Coligação Chega", Ventura terá sempre o apoio do Partido Popular Monárquico e PPV.

André Ventura, líder do Chega, será cabeça de lista para as eleições europeias, quer o movimento se torne partido ou não. Tudo porque terá sempre o apoio de dois partidos.



Ao que a SÁBADO apurou junto de fonte próxima da coligação, o ex-vereador de Loures vai encabeçar uma candidatura às europeias em coligação com o Partido Popular Monárquico (PPM), o Partido Cidadania e Democracia Cristã (PPV) e o ainda movimento Democracia 21, que se vai chamar "Coligação Chega".



Resta saber se Ventura conseguirá entregar no Tribunal Constitucional assinaturas suficientes a tempo de o Chega se tornar partido. Ou se será o candidato do PPM e PPV na Europa, com a chancela Chega na coligação.



Recorde-se que o movimento Chega, liderado por André Ventura, entregou no Tribunal Constitucional assinaturas irregulares, entre as quais de forças policiais e de menores, para se formalizar como partido.



Fonte oficial do Chega garante à SÁBADO que em três dias foram recolhidas mais de 1200 assinaturas. "A este ritmo, iremos ao Constitucional no início da próxima semana", frisou a mesma fonte.



Contudo, será uma tarefa difícil para o Chega conseguir formar-se enquanto partido a tempo de se apresentar dia 16 de abril, 41 dias antes da eleição de dia 26 de maio, a data limite estipulada para apresentação de candidatura. Após entregar as assinaturas irregulares, os documentos apresentados pelo movimento ainda terão que passar pelos juízes do Constitucional, que analisarão pormenores como o símbolo e os estatutos.