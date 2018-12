O site do partido Chega foi desenhado por Hugo Gil, famoso blogger benfiquista.

O site do novo partido de André Ventura, ex-vereador da Câmara Municipal de Loures eleito pelo PSD, foi criado por um blogger de teor futebolístico afecto ao Benfica chamado Hugo Gil.



Hugo Gil trabalha para a Remarkable, uma empresa de marketing recrutada pelo Benfica para diversos serviços. Foi também criador de sites como o Tás Louco, onde são publicadas histórias "ligeiras" e sobre celebridades, lembra o Diário de Notícias. Mas Gil garante que se afastou desse site e de outros que criou para alguns amigos "há muitos anos". "Que eu tenha conhecimento, já não sou administrador" desses sites, garantiu ao jornal. Mantém o site HugoGil.pt, dedicado ao Benfica.



Uma investigação de um utilizador do Twitter, de seu nome na rede social Tomahock, explicou que no site de André Ventura encontrou a pegada electrónica de Hugo Gil e que o ID1 - a identidade de quem fez o registo - é do blogger. Tomahock comparou as hash de MD5 - algo como uma identificação de cada conta de e-mail - de quem registou a página e verificou que o avatar (a imagem digital) do utilizador é a mesma utilizada por Hugo Gil.



O blogger confirmou ao Diário de Notícias a autoria do site, justificando-a a com a amizade que tem a André Ventura. "A título pessoal acedi ao pedido do meu amigo André Ventura e dei início à construção de um site oficial na internet. Tenho conhecimento na área e como tal não disse que não. Foi meramente pessoal, tanto que já não sou responsável pelo estado actual do site", explicou ao site noticioso.



Acusado de criar notícias falsas, Gil negou todas as acusações. "Toda a gente sabe que essa acusação partiu do FC Porto/Sporting para me tentar tirar credibilidade. Não produzo notícias falsas. Se isso fosse verdade, a maioria da imprensa desportiva em Portugal não era credível."



A ser verdade que não é um site de notícias falsas, a verdade é que as miras parecem bem apontadas. Hugo Gil tem como alvo a abater os rivais mais directos do benfica: Sporting e FC Porto. Há notícias das vitórias dos encarnados sobre os adversários, com a utilização de adjectivos como "grande" (referindo-se a uma jogada) e muitos artigos que recorrem à acusação de desinformação por parte dos adversários. Há também acusações contra árbitros e dirigentes, muitas vezes sem fundamentar as mesmas.



O Chega de André Ventura é um partido com poucos meses de vida e que ainda não foi confrontado com o teste eleitoral. A página de Facebook tem cerca de 4.000 seguidores, enquanto a página de Hugo Gil tem mais de 70.000.