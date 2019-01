Ventura admite a possibilidade do Palácio Ratton não formalizar o partido. Caso isso aconteça, o fundador do Chega vai levar o caso para o Tribunal Europeu de Justiça.

André Ventura, fundador do movimento Chega, entregou esta terça-feira no Tribunal Constitucional mais de 7500 assinaturas, as necessárias para iniciar o processo de formalização de partido. Ventura espera uma resposta do Palácio Ratton dentro de cerca de "mês, mês e meio", mas admite a possibilidade do TC não formalizar o partido "por questões de constitucionalidade". Caso isso aconteca, o fundador do Chega vai levar o caso a instâncias europeias, garante à SÁBADO.



As "questões de constitucionalidade" a que Ventura se refere têm que ver com algumas ideias do partido, como a possibilidade de prisão perpétua, que viola a Constituição Portuguesa. "Qual era o sentido esconder as ideias do Chega se acredito nelas? O que é que ganhávamos com isso? Esconder só para passar no Tribunal Constitucional? Não faria sentido", explicou.



À saída do Palácio Ratton, rodeado de apoiantes, o ex-vereador da Câmara de Loures e comentador da CMTV abordou o tema: "Se neste país democrático um tribunal, ou uma qualquer instância, dissesse que, por haver medidas contrárias à Constituição, não vamos permitir que esse país exista, acho que temos de repensar muito a democracia em que vivemos. Porque significa uma coisa grave: significa que há 40 e muitos anos um grupo de pessoas definiu para sempre o que nós podemos ser e o que não podemos ser. E isso eu não admito".



É por isso que a solução encontrada por André Ventura, caso o Tribunal Constitucional decida não formalizar o partido, irá passar por levar o caso ao Tribunal Europeu de Justiça. Contudo, André Ventura está confiante numa decisão positiva do Tribunal Constitucional: "[A não formalização] poderia abrir precedentes que não interessam à democracia."



Questionado se o Chega será um partido de extrema-direita, o antigo autarca de Loures, eleito pelo PSD, disse aos jornalistas não se preocupar muito com rótulos, mas acrescentou: "se querem chamar de extrema-direita, chamem". Contudo, explicou que quer ser a alternativa "à direita que parece não existir". "Não só desde que o doutor Rui Rio tomou conta do PSD, mas desde que a direita decidiu esquecer-se que era centro direita e direita. O Chega vai ocupar esse espaço e vai dizer a António Costa [primeiro-ministro] que o tempo sem oposição já acabou em Portugal", salientou.



Além disso, o movimento vai realizar uma convenção nacional "no final de fevereiro, início de março", e só aí será anunciado o candidato às eleições europeias.