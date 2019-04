O Tribunal Constitucional não permitiu à coligação entre o movimento Chega e o movimento Democrático 21 que utilizasse aquele nome nas eleições de 26 de maio.

O Tribunal Constitucional chumbou a utilização do nome 'Chega' da coligação entre o próprio movimento Chega e o movimento Democrático 21 na corrida às eleições europeias.



A decisão do Tribunal Constitucional foi sustentada com o facto de poder existir uma confusão entre o movimento conjunto que se candidata às europeias e o próprio partido 'Chega' que ainda não se encontra formalmente reconhecido como partido político.



