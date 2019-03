Também no concelho de Almada, a GNR deteve uma mulher, de 36 anos, por suspeita de violência doméstica contra a sua mãe.

A GNR anunciou esta quinta-feira a detenção de um homem na Charneca de Caparica, em Almada, por suspeita de violência doméstica, tendo sido apreendido um revólver e armas brancas.



"Na sequência de uma investigação por violência doméstica, em que a vítima, uma mulher de 56 anos, era ameaçada com recurso a armas de fogo e armas brancas, a GNR deu cumprimento a um mandado de detenção e a dois mandados de busca, um ao veículo e outro à residência do suspeito", refere a GNR em comunicado.



Durante a operação, efetuada pelo Comando Territorial de Setúbal, através do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas de Almada, foi apreendido um revólver municiado com seis munições, uma caixa com 14 munições, uma espada, um machado e um bastão.



O homem, de 59 anos, foi detido e vai ser presente no Tribunal Judicial de Almada.



Também no concelho de Almada, a GNR deteve uma mulher, de 36 anos, por suspeita de violência doméstica contra a sua mãe.



"No âmbito de uma investigação de um crime de violência doméstica, que decorria há cerca de um mês, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, em que a mulher é suspeita de agredir fisicamente, de forma reiterada e continuada, a sua mãe, de 60 anos", explica a GNR.



A mulher foi detida na Costa de Caparica, em Almada, e vai ser presente na sexta-feira no Tribunal Judicial de Almada.