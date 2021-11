Chega quer novo acordo para viabilizar Orçamento nos Açores. "Está tudo em aberto"

Manuel de Almeida/Lusa

José Pacheco, o deputado único do Chega nos Açores, ainda não decidiu o sentido de voto no Orçamento Regional para 2022, cuja votação vai ocorrer para a semana, segurando por enquanto o governo regional enquanto decorrem negociações. José Pacheco não acata assim, para já, a decisão de André Ventura de retirar o apoio ao governo regional."O diálogo está a decorrer finalmente", afirmou o deputado do Chega, antes de avisar: "Esta será a última oportunidade dada pelo Chega.""Estamos em crer que as negociações que ainda decorrem [com o presidente do Governo Regional de coligação PSD/CDS-PP/PPM] podem resultar em compromissos sérios. Mas, para que tal aconteça, exigimos que comecem a tratar o Chega com o respeito que merece. E refiro-me às relações tanto nos Açores como a nível nacional. Ou entendem que somos um partido confiável ou não contem connosco", afirmou José Pacheco, em conferência de imprensa em Ponta Delgada.O Governo Regional dos Açores garantiu ao Chega que vai cumprir algumas exigências para que o Orçamento seja aprovado. "Está tudo em aberto", referiu José Pacheco. A decisão final será anunciada na quarta-feira, 24.Entre as exigências, elencam-se a reformulação do executivo e a fiscalização ao Rendimento Social de Inserção (RSI). Porém, José Pacheco exige ainda um novo acordo de apoio parlamentar ao Governo Regional. "O acordo foi rasgado. É demasiado vago. O acordo será revisto."A Direção Nacional do Chega pediu na quarta-feira à estrutura partidária açoriana para retirar o apoio ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), tendo José Pacheco dito então que ainda estava em "negociações" com o executivo e que é sua a "última palavra".A Assembleia Legislativa é composta por 57 eleitos e a coligação de direita – que representa 26 deputados - precisa de mais três parlamentares para ter maioria absoluta.Como a coligação assinou um acordo de incidência parlamentar com o Chega e o PSD com a Iniciativa Liberal, era esperada a viabilização do Orçamento Regional 2022 por estes partidos, bem como pelo deputado independente (que manteve o apoio ao executivo quando saiu do Chega).Porém, a IL tem ameaçado votar contra, referindo agora que continua "a lutar" nas negociações, e o deputado independente, Carlos Furtado, afirmou que o entendimento parlamentar pós-eleições "já morreu", pelo que "ou as pessoas mudam ou mais vale ir para eleições".O parlamento conta ainda com mais 28 deputados: 25 deputados do PS, que já anunciou o voto contra, dois do BE, que admitiu votar contra, e um do PAN. Neste último caso, o deputado único, que se absteve sobre o Programa de Governo e o Orçamento Regional 2021, aguarda apenas a validação da comissão política local para votar contra o Orçamento 2022, discutido na próxima semana.