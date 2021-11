Chega retira apoio ao Governo Regional dos Açores

André Ventura assume que a decisão final caberá ao Chega Açores, mas que a direção nacional recomenda que deixe de dar apoio ao governo do PSD.

André Ventura, o líder do Chega, disse esta quarta-feira que o partido vai retirar o apoio ao Governo Regional dos Açores porque o atual líder do PSD não "merece a consideração" do partido de direita.