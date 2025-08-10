Chega organiza manifestação para dia 24 a favor da lei dos estrangeiros

"Vamos à porta do Presidente da República fazer ouvir e sentir a nossa voz", escreveu André Ventura nas redes sociais.

O Chega, liderado por André Ventura, vai organizar uma manifestação no próximo dia 24, avançou a CNN Portugal. O protesto irá passar por várias ruas de Lisboa e terminará em frente ao Palácio de Belém.



RUI MINDERICO/ LUSA_EPA

"Agora não há desculpas nem pode haver hesitação. Vamos à porta do Presidente da República fazer ouvir e sentir a nossa voz. O nosso país está-nos a ser roubado. Apareçam no dia 24. Vai ser forte", escreveu André Ventura na rede social X.

Agora não há desculpas nem pode haver hesitação. Vamos à porta do Presidente da República fazer ouvir e sentir a nossa voz. O nosso país está-nos a ser roubado. Apareçam no dia 24. Vai ser forte! pic.twitter.com/7HBSkbz5qN — André Ventura (@AndreCVentura) August 10, 2025

Em causa está o facto de o Tribunal Constitucional ter chumbado várias normas da lei dos estrangeiros - aprovada a 16 de julho na Assembleia da República - e depois de o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ter pedido a fiscalização preventiva da constitucionalidade de cinco normas referentes ao direito ao reagrupamento familiar e às condições para o seu exercício, ao prazo para apreciação de pedidos pela Agência para a Integração Migrações e Asilo (AIMA) e ao direito de recurso.

Após a decisão do Tribunal Constitucional, a lei foi quase de imediato vetada pelo Presidente da República e devolvida ao Parlamento para se poderem fazer as alterações que respeitem a Constituição. Nas redes sociais, Ventura aproveitou para criticar esta decisão.

"A decisão de inconstitucionalidade sobre a lei dos estrangeiros não é compreensível. Não há nenhum direito familiar que se sobreponha à segurança do País e das suas fronteiras. É um espírito de esquerda que se apoderou das instituições e contraria aquilo em que os portugueses votaram no dia 18 de maio", escreveu.

A lei tinha sido aprovada pela AD e o Chega.