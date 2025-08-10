Sábado – Pense por si

Portugal

Seguir tema: incêndios

Fogo em Trancoso reativa-se e mobiliza oito meios aéreos

Lusa 10 de agosto de 2025 às 14:47
As mais lidas

Pelas 14h10 de hoje, o incêndio mobilizava 333 operacionais apoiados por 104 veículos e oito meios aéreos.

O incêndio em Trancoso reativou-se e mobiliza oito meios aéreos e mais de 300 operacionais, depois de ter estado circunscrito ao início da manhã deste domingo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Incêndio em Trancoso mobiliza centenas de operacionais e meios aéreos
Incêndio em Trancoso mobiliza centenas de operacionais e meios aéreos MIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA

“O incêndio está novamente ativo e, neste momento, não há localidades em risco, mas está a dirigir-se em direção a alguns locais isolados, com casas dispersas”, disse a fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil Beiras e Serra da Estrela.

O alerta deste incêndio que lavra em Frexes, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, foi dado pelas 17h21 de sábado, dia 09, e durante a manhã deste domingo entrou em fase de resolução.

Pelas 14h10 de hoje, o incêndio mobilizava 333 operacionais apoiados por 104 veículos e oito meios aéreos.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Incêndios Trancoso
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Fogo em Trancoso reativa-se e mobiliza oito meios aéreos