Fogo em Trancoso reativa-se e mobiliza oito meios aéreos

O incêndio em Trancoso reativou-se e mobiliza oito meios aéreos e mais de 300 operacionais, depois de ter estado circunscrito ao início da manhã deste domingo, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.
Incêndio em Trancoso mobiliza centenas de operacionais e meios aéreosMIGUEL PEREIRA DA SILVA/LUSA
“O incêndio está novamente ativo e, neste momento, não há localidades em risco, mas está a dirigir-se em direção a alguns locais isolados, com casas dispersas”, disse a fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil Beiras e Serra da Estrela.
O alerta deste incêndio que lavra em Frexes, no concelho de Trancoso, distrito da Guarda, foi dado pelas 17h21 de sábado, dia 09, e durante a manhã deste domingo entrou em fase de resolução.
Pelas 14h10 de hoje, o incêndio mobilizava 333 operacionais apoiados por 104 veículos e oito meios aéreos.
