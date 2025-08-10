Sábado – Pense por si

Portugal

Em resolução o incêndio em floresta em Penacova

Lusa 10 de agosto de 2025 às 14:09
Pelas 13h45, encontravam-se no local 165 operacionais apoiados por 44 veículos e um meio aéreo.

O incêndio em povoamento florestal em Lorvão, Penacova, entrou em resolução, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo fonte do Comando Sub-regional da Proteção Civil da Região de Coimbra, “o incêndio já entrou em resolução” e os meios entretanto diminuirão.

O alerta aconteceu pelas 11h09 deste domingo na localidade de Caneiro, freguesia de Lorvão, no concelho de Penacova, distrito de Coimbra.

Pelas 13h45, encontravam-se no local 165 operacionais apoiados por 44 veículos e um meio aéreo.

Incêndio florestal Incêndios Penacova
Investigação
Em resolução o incêndio em floresta em Penacova