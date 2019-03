No decurso da vigília, representantes do grupo encontraram-se com o vice-presidente do parlamento regional, Miguel de Sousa, a quem comunicaram as suas preocupações, numa altura em que as autoridades madeirenses registaram já o regresso de cerca de 7.000 emigrantes desde 2016 devido à crise na Venezuela.



"Os últimos acontecimentos [relacionados com o "apagão"] fizeram-nos pensar. Num só dia, quinze crianças morreram nos hospitais e, por isso, é impossível ficarmos indiferentes", afirmou Lídia Albornoz.



A Venezuela esteve às escuras uma semana, na sequência de uma avaria na central hidroelétrica de El Guri, a principal do país, que afetou ainda dois sistemas secundários e a linha central de transmissão.



O "apagão" ocorreu na tarde de 07 de março e obrigou à suspensão das atividades laborais e escolares.



Entretanto os venezuelanos retomaram as atividades profissionais na última quinta-feira, prevendo-se que na segunda-feira os alunos regressem às aulas.



O Governo anunciou, por outro lado, que o sistema estava "recuperado a 100%", mas persistem "apagões" em várias regiões do país, inclusive em urbanizações da capital.



No Funchal, os manifestantes proferiram várias palavras de ordem contra o executivo de Nicolás Maduro e ergueram cartazes com alertas, tais como "Maduro Assassino", "Eu quero + democracia", "+ paz", sendo que alguns envergavam também camisolas com mensagens contra o Presidente da Venezuela.



"Nenhum país, nem sequer na II Guerra Mundial, esteve tanto tempo sem eletricidade", lamentou Lídia Albornoz, sublinhando que "estas coisas estão a acontecer no século XXI, num país onde o progresso era tanto e caiu na decadência total em apenas 20 anos".



A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o opositor e presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro.



Guaidó contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um Governo de transição e organizar eleições livres.



Nicolás Maduro, no poder desde 2013, denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.



Cerca de 50 países, incluindo a maioria dos países da União Europeia, entre os quais Portugal, já reconheceram Guaidó como Presidente interino encarregado de organizar eleições livres e transparentes.



Na Venezuela residem oficialmente cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes, número que a própria comunidade diz estar distante da realidade, insistindo que são mais de um milhão, se incluirmos os luso-venezuelanos e descendentes que não têm documentação portuguesa.

