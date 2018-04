Um jovem de 22 anos morreu baleado junto a um bar em Valpaços. O tiroteio ocorreu junto ao bar Urban Life, e regista-se ainda um ferido, outro homem de 30 anos.

Segundo o CM, o jovem ainda foi levado ao hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos. "O jovem ficou ferido com gravidade e foi transportado ao Hospital de Chaves, onde acabaria por morrer", indicou fonte do CDOS de Vila Real à Lusa. Não se sabe se a rixa que provocou a sua morte começou dentro do bar, ou cá fora.

No local, estiveram os Bombeiros Voluntários de Valpaços, uma ambulância SIV de Mirandela e o VMER de Chaves.

A GNR esteve no local, mas a investigação já transitou para a Polícia Judiciária. Ainda não há suspeitos do crime.

Junto ao bar, há duas viaturas com vidros partidos.