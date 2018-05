Não havia tantas baixas médicas desde 2001

Foram pedidas 5 mil baixas médicas por dia, em 2018, mais 800 do que em 2017.

A Segurança Social registou nos primeiros três meses do ano um número recorde de trabalhadores em casa doentes. Foram pedidas 5 mil baixas médicas por dia, em média, mais cerca de 800 que no mesmo período de 2017. Este é o maior valor das últimas duas décadas.



Em Janeiro, Fevereiro e Março contabilizaram-se 50 mil subsídios por doença, mais 70 mil do que em igual período do ano passado, revela a TSF, esta segunda-feira.



Fonte oficial do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirma que esse aumento já havia sido detectado, nomeadamente através do crescimento da despesa.



No entanto, o governo acrescenta que, comparando com o que se passou em 2017 e 2016, a relação entre despesa-receita das contribuições para a Segurança Social se manteve estável".



No entanto, os números consultados pela TSF revelam, que apesar do crescimento da população empregada, os pedidos de subsídio de doença nunca foram tão altos nos últimos 18 anos.



O presidente da Associação Portuguesa de Médicos de Família admite que há várias explicações para este crescimento abrupto de baixas, mas adianta duas: um surto de bronquite; e o aumento da população activa com mais de 50 ou 60 anos.