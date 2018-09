Um militar da Marinha, de 50 anos, foi detido na madrugada deste domingo após ter sido apanhado a tentar furtar material de obra, na zona Alcabideche, concelho de Cascais. O homem tentou transportar o furto na viatura de serviço, de acordo com fonte da GNR e Marinha.

O porta-voz da Marinha, comandante Fernando da Fonseca, contou à agência Lusa que o militar "foi detido em flagrante delito, sem oferecer resistência, a furtar pedras de granito" enquanto estava a transportá-las num veículo pessoal pertencente à Marinha.

O oficial acrescentou que o homem trata-se de um cabo fuzileiro, especialidade de condutor, colocado no Comando do Corpo de Fuzileiros, na Base do Alfeite, em Almada. Este será alvo de um processo disciplinar por parte deste ramo das Forças Armadas.

O cabo foi apanhado em flagrante pelas autoridades devido a uma chamada de denúncia do furto, recebida entre 01:00 e as 02:00 da madrugada. Quando os agentes chegaram ao local, o veículo do homem, cuja identidade não foi revelada, já estava carregado com o material do furto.

O militar está detido no posto da GNR de Alcabideche. Na segunda-feira de amanhã terá o primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Cascais.