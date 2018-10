A polícia portuguesa apanhou milhares de condutores com o título de condução caducados. Multas podem ir até 600 euros, ou levar a uma pena de prisão.

PSP e GNR identificaram mais de 7.000 casos de condutores com o título de condução em situação irregular, ao longo do ano de 2018.



Segundo a nova lei do código da estrada, o condutor apanhado a conduzir com a carta caducada há menos de 5 anos pode receber uma coima que varia entre os 120 e os 600 euros. Aqueles que conduzirem com o título caducado há mais de cinco anos arriscam-se a uma pena de prisão até dois anos ou uma multa até 240 dias, ficando não-habilitado a conduzir.



"As pessoas desconhecem a lei, só ligam à data inscrita na carta, mas não se podem desculpar, a lei foi bem publicitada", referiu Carlos Barbosa, presidente do ACP, em declarações ao Jornal de Notícia, afirmando que maior parte das pessoas alega não ter conhecimento de que necessitavam de revalidar o documento.



As penas ou multas aplicadas aos condutores com situação irregular de carta de condução variam consoante o período de tempo limite de validade inscrito na carta. Caso tenham passado menos de dois anos, a revalidação poderá ser feita, presencialmente ou através da Internet, no Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), ou mesmo através de entidades privadas que prestem o mesmo serviço mediante o pagamento de uma taxa de 30 euros (15 euros caso tenha 70 ou mais anos) após regularização do processo, lembra o JN.



Numa situação em que tenham passado de 2 a 5 anos da data obrigatória, terá de ser apresentado um atestado médico electrónico e o condutor terá de se propor a um exame especial de condução num centro de exames do IMT, ou de entidade privada, como ACP, ANIECA ou a APEC.



Caso tenham passado cinco anos da data de revalidação, a carta torna-se inválida, obrigando a que quem a quiser ter tenha de passar pelo processo de instrução e avaliação do conhecimento do código de estrada e de condução - ou seja, voltar a tirar a carta de condução.



De acordo com os dados da PSP, foram emitidas 1.238 contra-ordenações a condutores cuja carta tinha caducado há menos de 5 anos e 3.432 condutores sem habilitação legal, sendo casos em que deixaram passar mais de 5 anos para revalidar o título de condução ou que nunca o tiveram. Já a GNR, identificou 3.042 casos sem habilitação legal.