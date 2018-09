E se neste preciso momento se deparasse com uma pessoa a entrar em paragem cardiorrespiratória? Sabia o que fazer? Como actuar? Segundo um relatório escrito pelo Grupo de Trabalho, criado pelo Ministério da Saúde, ainda há falta de formação em suporte básico de vida e para utilização por pessoal não-médico do aparelho de desfibrilação automática externa (DAE) em determinadas áreas.

Se pretende tirar a carta de condução num futuro próximo, poderá ter que fazer mais do que aprender a conduzir. É que uma das medidas propostas pelo Grupo de Trabalho recomenda que seja obrigatória formação para quem queira tirar a carta de condução, para alunos do ensino secundário e do ensino superior de cursos das áreas das Ciências da Saúde e Desporto, assim como para vários profissionais além dos da área da saúde, como nadadores-salvadores, forças de segurança, tripulação de aviões, entre outros. Tem mais: deverá haver um reforço de dispositivos em locais públicos com cerca de 1000 pessoas (ou de elevado risco).

Se as recomendações forem legisladas é possível que a indústria dos desfibrilhadores dispare nos próximos tempos. De acordo com o Jornal de Notícias, este ano, até 17 de Agosto, foram registadas 6013 utilizações do aparelho de DAE.



Será que as empresas do sector estão preparadas? "Comercialmente ainda não assistimos a nenhum enorme volume de encomendas, pois ainda que a lei preveja que os espaços devem estar 'cardioprotegidos', o certo é que a consciencialização tem sido gradual ao longo dos anos no que são espaços públicos", explica à SÁBADO António Cabral, Diretor Geral da Medicinália Cormédica, distribuidora dos desfibrilhadores Philips em Portugal.



Porém, segundo Cátia Crista, responsável de comunicação da Philips Ibérica para as áreas Corporativa e Saúde, a marca, que está há mais de 20 anos na indústria de dispositivos de desfibrilhação de acesso público, tem as condições necessárias se esta situação for avante. "As fábricas da Philips têm a capacidade para se adequar segundo a demanda dos mercados que servem, podendo ampliar o seu volume de produção em períodos de aumento da procura e servir equipamentos nos prazos estabelecidos e de acordo com as características de cada projecto."





Os equipamentos da Philips, fabricados nos EUA, não precisam de manutenção, tendo uma validade de até dois anos e, fornecem actualmente três modelos de desfibrilador semiautomático para o mercado nacional. "A Philips é pioneira na área de desfibrilação e a número 1 a nível mundial nos DAEs. Contamos actualmente com aproximadamente 500 unidades instaladas a nível nacional", revela António Cabral.Já a IBERDATA, empresa distribuidora de desfibriladores, com fabricação nos EUA (marca ZOLLI), não tem um volume de encomendas demasiado grande, pelo menos para já, revelando que o prazo de entrega não excede um mês. "No nosso caso, temos um volume de vendas de cerca de 100 unidades por ano", afirma Paula Neves Blank, da Comunicação de Marketing da IBERDATA. Assim como a Philips, a IBERDATA também não está preocupada com o aumento das encomendas. "Caso esta recomendação avance e seja legislada, naturalmente que irá ocorrer um aumento de compras destes dispositivos, mas isso não é nada para o qual não estejamos preparados".

Não são aparelhos caros

Os preços dos equipamentos da Philips estão entre os 1000€ e os 2000€. "Actualmente, o mercado de desfibriladores de acesso público de Portugal ronda o milhão de euros e dentro do mesmo a Philips detém cerca de um 40% de quota de mercado", explica Cátia Crista.



Porém, existem equipamentos mais em conta. "Os mais baratos são os oriundos de fabricantes chineses. Não vamos dar valores específicos da nossa linha de comercialização, mas podemos avançar que há oferta no mercado desde os 600€ ou 700€. O DAE não é um equipamento caro", revela Paula Neves Blank.



Como funcionam os DAE? "São muito fáceis de utilizar. O programa de software é feito no sentido de necessitar do utilizador apenas para aplicar os eléctrodos de avaliação do ritmo cardíaco/desfibrilação e fazer as compressões torácicas. O aparelho é que determina se o doente precisa ou não de ser desfibrilado e fornece instruções claras e concisas nesse sentido – escritos no ecrã e com avisos de voz – durante todo o processo de socorro. O objectivo deste aparelho é disponibilizar manobras de reanimação cardiopulmonar até chegar a ambulância com os profissionais clínicos, que assumem o comando assim que chegarem ao local", explica Paula.