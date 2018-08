O ex-presidente do Sporting, Bruno de Carvalho pediu uma audiência à Procuradoria Geral da República (PGR) para expor as suas preocupações, de forma a apurar quem são os culpados da invasão à Academia de Alcochete.A PGR rejeitou o pedido de encontro e remeteu o presidente destituído do clube de Alvalade para o inquérito às agressões em Alcochete."Após análise, verificou-se que os factos mencionados pelo requerente para fundamentar o pedido de audiência respeitam a matéria que, como é público, é objeto de inquérito que se encontra em investigação no Ministério Público do DIAP de Lisboa", explicou ao semanário fonte oficial da Procuradoria."Foi transmitido ao requerente de que este inquérito constitui a sede própria para a junção de elementos que entenda relevantes."