Um estudo da "Liberty Seguros", com base na APP "hit the road" (versão iOS e versão Android), que permite avaliar a condução dos utilizadores, indica que nove em cada 10 portugueses utiliza o telemóvel quando está ao volante.

Desde Fevereiro foram registadas através da app mais de 243 mil viagens, o que representa mais de 3 milhões de quilómetros percorridos e 89 mil horas de condução. Da análise destes dados, a seguradora concluiu também que o uso do telemóvel tem efeito no tipo de condução e aumenta o risco de acidente.

O uso do telemóvel é constante em cerca de metade das viagens registadas pela app. Entre os utilizadores que mexem no telemóvel mais de dez vezes numa viagem (e pelo menos uma vez por minuto), 39% fez travagens bruscas e 57% efectuaram curvas apertadas utilizando o telemóvel.

Os resultados deste estudo são curiosos: os utilizadores de Faro e Setúbal foram os que registaram a melhor média de pontuação (86,4 em 100 pontos), enquanto os utilizadores do distrito da Guarda tiveram a pior prestação média (81,3). Já a velocidade média mais elevada foi registada no distrito de Leiria (57 km/h).





Resultados

Faro 86,40 Setúbal 86,40 Madeira 86,04 Viana do Castelo 85,85 Santarém 85,78 Açores 85,63 Leiria 85,49 Beja 85,38 Porto 85,29 Coimbra 84,88 Lisboa 84,59 Vila Real 84,33 Bragança 84,26 Aveiro 84,19 Braga 84,13 Portalegre 83,87 Évora 82,98 Viseu 82,08 Castelo Branco 82,01 Guarda 81,25

"Os dados registados na app Hit the Road são importantes, pois permitem que os condutores se apercebam da forma como conduzem, podendo retirar algumas ilações sobre a sua performance na estrada.", afirmou Rogério Bicho, CEO da Liberty Seguros em Portugal.

A aplicação Hit the Road está disponível para os sistemas operativos iOS e Android. Para utilizá-la, os utilizadores com equipamentos com estes sistemas poderão descarregar a app, de forma totalmente gratuita, nas respectivas stores.A aplicação dispensa a ligação a uma rede de Wi-FI ou o uso de dados móveis para ser utilizada durante uma viagem, sendo que o utilizador precisa apenas de ter os serviços de localização ligados e os dados da viagem serão descarregados quando se ligar a uma rede Wi-Fi.