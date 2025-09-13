CDU vai participar em debates de Lisboa e Porto organizados pela SIC

Sábado – Pense por si

O debate com os candidatos a Lisboa mantém-se para dia 15, e o debate para a autarquia do Porto será reagendado para dia 21.

A Coligação Democrática Unitária (CDU) vai participar nos debates com os candidatos às autarquias de Lisboa e Porto, organizados pela SIC, depois de a Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) ter considerado que a sua exclusão violava a lei.

Esta informação foi confirmada à Lusa por fonte da direção de informação da SIC, que adiantou que o debate com os candidatos à Câmara Municipal de Lisboa (CML) se mantém para dia 15, e o debate para a autarquia do Porto será reagendado para dia 21, "por questões práticas".

Nua nota enviada às redações, a CDU Lisboa lembrou que "desde o primeiro momento advertiu que a intenção da SIC de realizar um debate frente-a-frente entre os candidatos das coligações PSD/CDS/IL e PS/Livre/BE/PAN à Câmara Municipal de Lisboa, excluindo o cabeça de lista da CDU (força representada no atual executivo camarário) [João Ferreira] constituía um ato discriminatório, contrário à lei, que feria o pluralismo democrático".

Neste contexto, a CDU - coligação PCP/PEV apresentou queixa à Comissão Nacional de Eleições (CNE) e à ERC.

"A CDU saúda todos os democratas que nos últimos dias expressaram, de forma massiva, o seu descontentamento e indignação perante a atitude discriminatória por parte da SIC. Este movimento que se gerou é indissociável do desfecho agora verificado", termina a nota dos comunistas.

O candidato à Câmara Municipal de Lisboa pela CDU é o vereador comunista João Ferreira, e à autarquia do Porto a ex-deputada Diana Ferreira.

Num parecer divulgado na sexta-feira, a Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) considerou que a SIC violou a lei da cobertura jornalística e da propaganda eleitoral ao excluir os candidatos da CDU às câmaras de Lisboa e do Porto dos primeiros debates autárquicos.

Para a elaboração do seu parecer, a CNE notificou o diretor de Informação da SIC e da SIC Notícias para se pronunciar sobre o teor da queixa, ao que o mesmo respondeu "o facto de a SIC Notícias fazer um frente a frente entre os principais candidatos de duas coligações (PSD/CDS/IL vs PS/Livre/BE/PAN (cidadãos por Lisboa) não exclui a realização de debates mais alargados na pré-campanha ou na campanha eleitoral, bem como de entrevistas aos principais candidatos".

"Trata-se, isso sim, de um primeiro frente-a-frente com evidente valor editorial [...] o plano da SIC Notícias ainda está em curso e inclui outros ângulos editoriais em que a candidatura da CDU será incluída quer em Lisboa quer no Porto", acrescentou.

O Chega apresentou também uma queixa semelhante junto da CNE, que foi posteriormente remetida à ERC.

Na queixa, a candidatura do Chega à Câmara Municipal do Porto argumenta que a SIC Notícias "anunciou a realização de um debate, a 14 de setembro, frente a frente entre os candidatos Manuel Pizarro (PS) e Pedro Duarte (Coligação PSD/CDS/IL), à Câmara Municipal do Porto" e que "para os restantes candidatos, incluindo aqueles atrás referidos e os que apresentam representação na Assembleia Municipal do Porto, a SIC Notícias anunciou apenas um debate conjunto e posterior".

Na decisão, também adotada por unanimidade, o regulador dos 'media' concluiu que a opção de integrar ou não a candidatura do CHEGA à Câmara Municipal do Porto no debate organizado pela SIC do dia 14 de setembro de 2025, se encontra no âmbito do exercício da autonomia editorial do operador.

CDU vai participar em debates de Lisboa e Porto organizados pela SIC