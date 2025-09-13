Sábado – Pense por si

Portugal

Grupo de bombeiros reúne-se em vigília até segunda-feira em frente ao parlamento (C/AUDIO)

Lusa 14:21
Capa da Sábado Edição 9 a 15 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 9 a 15 de setembro
As mais lidas

isboa, 13 set 2025 (Lusa) - Um grupo de bombeiros voluntários estão hoje concentrados em frente à Assembleia da República, onde ficarão em vigília até segunda-feira, para reivindicar melhores condições de trabalho.

Bombeiros reivindicam melhores condições de trabalho frente à Assembleia da República
Bombeiros reivindicam melhores condições de trabalho frente à Assembleia da República PAULO NOVAIS/LUSA

De acordo com um dos organizadores, que falou à comunicação social, Humberto Batista, a concentração foi organizada por um grupo de 18 bombeiros nas redes sociais e não tem o apoio da Liga dos Bombeiros de Portugal.

Em frente à Assembleia da República, esta manhã, pelas 12:00, estavam cerca de duas dezenas de bombeiros e apoiantes, uns fardados, outros com camisolas vermelhas onde se lia "Bombeiros, Respeito e Dignidade".

"[A concentração] nasceu nas redes sociais porque começámos a perceber que o Governo, mais uma vez, esqueceu-se dos bombeiros e tem-se esquecido dos bombeiros, e foi mais um ano fustigado pelos incêndios e nós já estamos cansados de promessas", criticou.

Entre as reivindicações está a criação de um incentivo à carreira de bombeiro voluntário, "porque cada vez mais a juventude não quer aderir aos bombeiros", com reduções no IRS e IMI, por exemplo, assim como o "reconhecimento do profissionalismo dos bombeiros voluntários que trabalham em instituições".

Num cartaz afixado junto ao protesto, constam ainda outras propostas: reforma aos 60 anos sem penalizações, revisão de carreiras e salários, apoio aos bombeiros voluntários, "mais meios, formação e modernização" e "financiamento estável para o setor".

Humberto Batista lamentou que, quando um bombeiro pede um crédito à habitação, com um seguro de vida associado, o valor da prestação seja mais alto devido ao facto de a sua profissão ser de risco.

"Então, sou profissional ou não sou profissional? Eu não consigo perceber esta parte", criticou.

O bombeiro, que não quis identificar a corporação a que pertence, adiantou que estes bombeiros e apoiantes vão realizar uma vigília durante a noite de hoje e dormir em frente ao parlamento até segunda-feira, dia 15.

À frente da escadaria da Assembleia da República encontra-se um caixão, com um capacete de um bombeiro pousado em cima e um cartaz onde se lê "Profissionais na ação, bombeiros de Portugal, vida por vida".

O bombeiro disse que a organização do protesto espera que cerca de cem pessoas se juntem em frente ao parlamento ainda hoje.

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Pedro Proença
Pedro Proença
Justa Causa

A glória da impunidade

Abrem-se inquéritos, anunciam-se auditorias, multiplicam-se declarações de pesar e decreta-se luto nacional. Mas os dirigentes continuam nos seus cargos, os responsáveis políticos limitam-se a transmitir solidariedade às famílias e a responsabilização dissolve-se.

Ricardo Borges de Castro
Ricardo Borges de Castro
Visto de Bruxelas

Ucrânia: um espírito não quebra

É duro visitar um cemitério de guerra com jovens rapazes ucranianos que estão próximos de completar as idades com a quais ou não podem sair da Ucrânia (a partir dos 23 anos – entre os 18 e os 22 anos podem agora ausentar-se do país), ou podem vir a ser chamados a defender o seu país (a partir dos 25 anos).

Menu shortcuts

Grupo de bombeiros reúne-se em vigília até segunda-feira em frente ao parlamento (C/AUDIO)